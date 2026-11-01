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Nuis baalt van mislukte rit op 1000 meter tegen De Boo

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis heeft een dag na zijn zege op de 1500 meter met "een superslechte rit" net naast een ticket voor de wereldbeker op de 1000 meter gegrepen. De 36-jarige schaatser was 0,01 seconden langzamer dan ploeggenoot Tim Prins, die met 1.08,72 vijfde werd.
"Met zo'n slechte rit verdien ik het ook gewoon niet en ik ben oprecht blij voor Tim dat hij erbij zit", zei Nuis. Vorig seizoen kreeg Nuis het olympisch startbewijs op de 1000 meter, nadat de schaatsbond besloot om Marcel Bosker in plaats van Prins mee te nemen naar de Spelen van Milaan.
Nuis baalde van zijn rit, waarvan hij de nacht ervoor lang wakker had gelegen omdat een lastige kruising dreigde met tegenstander Jenning de Boo. "Als ik maar niet lootte tegen Jenning en juist van alle tegenstanders kreeg ik een start tegen hem met een binnenbocht. Waarom dat in mijn hoofd zat? Omdat hij de snelste ter wereld is", voorzag Nuis de problemen tegen de sneller startende De Boo. "Op de kruising hield ik toch in en toen was het klaar."
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