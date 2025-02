NOC*NSF trekt lessen uit Parijs: hygiëneregels naïef onderschat

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF is bij de komende Olympische Spelen in Milaan extra alert op de gezondheidsregels. De Nederlandse sportkoepel heeft geleerd van de voorbije Olympische Spelen in Parijs, zei André Cats, directeur topsport op sportcentrum Papendal.

"Na de Olympische Spelen van Tokio en Beijing wilden we van alle regels rond corona af. Vorige zomer in Parijs hebben we de hygiëneregels een beetje naïef onderschat", aldus Cats. "We weten hoe de situatie nu is rond griep. Van dit soort fenomenen raak je nooit meer af. Als je in de zomer problemen hebt rond griep en virussen, weet je dat je er bij de Winterspelen zeker mee te maken gaat krijgen. We gaan ons daar beter op voorbereiden."

Naast de hygiëneregels heeft NOC*NSF richting Milaan nog een verbeterpunt. Cats: "Vanuit onze sporters kwam de vraag om meer rustplekken te creëren. Een plek waar ze zich even terug kunnen trekken en tot zichzelf kunnen komen, of een plek waar ze even in privacy kunnen bellen met vrienden of familie. Het zijn hele kleine en praktische dingen. De Olympische Spelen kunnen zorgen voor een ongelooflijk hectische situatie."