NOC*NSF uit zorgen over bezuinigingen in brief aan sportminister

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF heeft voorafgaand aan de Algemene Vergadering een brief gestuurd aan sportminister Mirjam Sterk (CDA). De sportkoepel is bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen op de sportsector, die volgens NOC*NSF vooral de vrijwillige verenigingsstructuur hard raken.

"Wat er nu gebeurt met de sport is zeer zorgelijk", stelt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, in een persbericht. "De rol van de ruim 22.000 sportverenigingen in de samenleving wordt steeds relevanter door de verbinding met het sociale domein; die winst moeten we behouden en versterken", aldus Van den Tweel, die zegt sympathie te hebben voor de intenties van het kabinet als het gaat om sport en bewegen.

De sportkoepel pleit onder meer voor structurele financiering van de breedtesport. De reparatie van de zogenoemde BOSA-regeling voor verenigingen moet daar volgens de sportkoepel onderdeel van uitmaken.

Via de BOSA-regeling kunnen amateursportverenigingen subsidies aanvragen voor onder meer onderhoudskosten van accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Het grote aantal aanvragen zorgde onlangs voor een storing bij het onlineloket, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen welke aanvragen als eerste waren gedaan. Daarop werd besloten de aanvragen per loting te behandelen, tot onvrede van de verenigingen. NOC*NSF drong begin deze maand bij het ministerie van VWS aan op een spoedoverleg naar aanleiding van de problemen die sportverenigingen hadden ervaren.