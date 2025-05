Extreem droge lente funest voor vogels; zo kun je helpen

De uitzonderlijke droogte van deze lente dreigt funest uit te pakken voor vogels . De Vogelbescherming waarschuwt daarvoor. "Het leefgebied van vogels staat onder druk en hun voedsel wordt steeds schaarser. Moerassen, vennen en weilanden drogen uit en het aantal beschikbare insecten en bodemdieren neemt af", somt vogelbeschermer Bernard de Jong de bedreigingen voor vogels op.

De lente van 2025 is tot dusver de droogste sinds de landelijke metingen worden gedaan, al kan dat in de laatste dagen van mei nog veranderen, omdat komende dagen wat regen wordt verwacht. De impact van de droogte op de natuur is echter "niet met één regenbui opgelost", benadrukt de organisatie.

Tureluur

Onder meer voor weidevogels als de grutto, kievit en tureluur levert de droogte problemen op. "Als de bovenlaag van de bodem uitdroogt, gaan de wormen dieper in de grond zitten en kunnen de volwassen vogels met hun snavel niet meer in de harde grond prikken. Ondervoeding ligt dus op de loer", legt De Jong uit.

Ook tuinvogels als mezen hebben last van de droogte. "Lange droogte betekent minder bloemen en zonder nectar zijn er minder vlinders en rupsen, die een belangrijke eiwitrijke voedselbron zijn voor jonge vogels." Vogels hebben ook water nodig om te drinken en te badderen. Mensen die ze willen helpen, kunnen een schaal water in de tuin zetten, inheemse planten poten voor schaduw en modderplekjes voor zwaluwen creëren, adviseert de organisatie.

Natuurlijke klimaatbuffers

Omdat het klimaat opwarmt, moet volgens de Vogelbescherming het landschap anders worden ingericht, zodat water langer wordt vastgehouden in "natuurlijke klimaatbuffers". Die maken het land weerbaarder tegen klimaatverandering én zijn gunstig voor vogels.