ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noorse schaatser Magnussen tekent bij Team Essent

Sport
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 10:38
anp220426089 1
HEERENVEEN (ANP) - De Noorse schaatser Bjørn Magnussen heeft voor een jaar getekend bij Team Essent, de ploeg die onder leiding staat van Sven Kramer en Jac Orie. De 28-jarige Magnussen beleefde afgelopen seizoen zijn beste tot nu toe met de 6e plaats op de WK sprint, 13e op de olympische 500 meter en 21e op de 1000 meter in Milaan.
"Toen deze kans zich voordeed, kon ik hem niet laten lopen. Tegelijk wil ik benadrukken dat ik altijd prettig heb getraind bij het nationale team. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur, met andere mensen en in een nieuwe omgeving. Ik denk dat dit me helpt om verder te groeien", zegt Magnussen in een persbericht.
De Noor reed afgelopen seizoen in Salt Lake City voor het eerst in zijn loopbaan onder de 34 seconden op de 500 meter: 33,99. Ook doorbrak hij de grens van 1.08 op de 1000 meter (1.07,97).
loading

Loading