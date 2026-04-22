ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drone-leveringen aan gevangenen leiden tot beperkte straf na deal

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 10:35
DORDRECHT (ANP) - De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een 34-jarige man uit Rijsenhout (Noord-Holland) voor het afleveren van drugs met drones en telefoons aan gevangenen en drugsbezit. Daarnaast krijgt de man een boete van 10.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank ging akkoord met procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en verdachte Mark S. en deed na afloop van de inhoudelijke behandeling direct uitspraak.
Volgens justitie maakte S. tussen april 2021 en februari 2024 zeventig vluchten met drones om verboden goederen af te leveren aan gevangenen in Nederland, België en Luxemburg. Uiteindelijk is hij vervolgd voor het droppen van een pakketje met zo'n 100 gram hasj in de gevangenis in Veenhuizen en het afleveren per drone van pakketjes met drie iPhones bij de gevangenis in Krimpen aan den IJssel en Almelo. Na zijn aanhouding vond de politie MDMA in zijn woning.
S. werd in maart 2024 aangehouden met twee anderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

Deze econoom pleit voor een 30-urige werkweek: "Tijd is het meest waardevolle dat je hebt”

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

Loading