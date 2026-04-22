Drone-leveringen aan gevangenen leiden tot beperkte straf na deal

DORDRECHT (ANP) - De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een 34-jarige man uit Rijsenhout (Noord-Holland) voor het afleveren van drugs met drones en telefoons aan gevangenen en drugsbezit. Daarnaast krijgt de man een boete van 10.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank ging akkoord met procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en verdachte Mark S. en deed na afloop van de inhoudelijke behandeling direct uitspraak.

Volgens justitie maakte S. tussen april 2021 en februari 2024 zeventig vluchten met drones om verboden goederen af te leveren aan gevangenen in Nederland, België en Luxemburg. Uiteindelijk is hij vervolgd voor het droppen van een pakketje met zo'n 100 gram hasj in de gevangenis in Veenhuizen en het afleveren per drone van pakketjes met drie iPhones bij de gevangenis in Krimpen aan den IJssel en Almelo. Na zijn aanhouding vond de politie MDMA in zijn woning.

S. werd in maart 2024 aangehouden met twee anderen.