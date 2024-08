Norris iets sneller dan Verstappen in winderige eerste training

ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft in een winderige eerste training voor de Dutch Grand Prix de tweede tijd neergezet. De drievoudige wereldkampioen gaf in zijn Red Bull 0,201 seconde toe op Lando Norris van McLaren. Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de derde tijd. Hij was 0,684 seconde minder snel dan Norris.

De training kwam moeizaam op gang, omdat het regende en maar weinig coureurs de baan op kwamen. Na een half uur werd het droog en konden er serieuze rondetijden worden neergezet. In de laatste tien minuten was het mogelijk op slicks te rijden en werd het nog even heel druk op het circuit van Zandvoort, waar tijdens de training een windstoot van meer dan 70 kilometer per uur werd gemeten.

Verstappen reed zijn snelste ronde in de laatste minuut van de training, net als Norris.