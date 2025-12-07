Norris laat tranen lopen na behalen wereldtitel Formule 1

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris liet zijn tranen de vrije loop bij de eerste woorden die hij sprak na het behalen van de wereldtitel in de Formule 1. "Ik had niet gedacht dat ik zou huilen, ik voel me net een loser", zei hij in het interview op de baan van Abu Dhabi. "Het is zo'n lange reis geweest, ik wil vooral mijn ouders bedanken en iedereen bij McLaren."

Norris eindigde in de slotrace in Abu Dhabi als derde en dat was precies genoeg om kampioen te worden. Hij hield 2 punten meer over dan racewinnaar Max Verstappen. "Ik weet nu een beetje wat Max voelt, maar ik feliciteer hem en mijn teamgenoot Oscar Piastri ook. Het was een genot om tegen allebei te racen en van allebei te leren."

Norris voelde zich ook trots. "Het is vaker gezegd, er kan van alles gebeuren in een race en het is me niet makkelijk gemaakt. Maar ik ben blijven pushen tot het einde."