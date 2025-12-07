Benin meldt 14 arrestaties om poging tot staatsgreep

COTONOU (ANP/RTR/AFP) - Een woordvoerder van de regering in Benin zegt dat veertien mensen zijn opgepakt voor de couppoging, die volgens de autoriteiten is mislukt. Militairen claimden eerder op nationale televisie dat ze de macht in het West-Afrikaanse land hadden overgenomen, maar de regering ontkent dat.

De woordvoerder deelde geen details over de arrestaties, maar bronnen melden dat ook de leiders van de poging tot staatsgreep zijn opgepakt. Alle arrestanten zouden militairen en ex-militairen zijn.

Zeker acht militairen kwamen zondagochtend op de televisie om te vertellen dat ze president Patrice Talon hadden afgezet. Hij heeft nog niet gereageerd op de ontwikkelingen en het is niet duidelijk waar hij zich nu bevindt.