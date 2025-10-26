ECONOMIE
Norris nieuwe leider na zege in Mexico, Verstappen op podium

Sport
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 22:51
anp261025157 1
MEXICO-STAD (ANP) - Lando Norris heeft de titelstrijd in de Formule 1 een nieuwe wending gegeven. De Brit van McLaren nam door een imponerende zege in de Grote Prijs van Mexico de leiding in het kampioenschap over van zijn teamgenoot Oscar Piastri, die als vijfde finishte.
Max Verstappen kende op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez een woelige beginfase, maar de coureur van Red Bull richtte zich op en eindigde dankzij een ijzersterke slotfase als derde. Hij kwam net tekort om Charles Leclerc in zijn Ferrari van de tweede plaats te stoten.
Verstappen toonde aan dat hij nog volop meedoet om de wereldtitel. Norris heeft nu 1 punt meer dan Piastri, maar is door zijn zesde zege van het seizoen wel wat uitgelopen op Verstappen.
