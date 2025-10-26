Zittende president Ivoorkust hard op weg naar verkiezingswinst

YAMOUSSOUKRO (ANP/AFP) - Zoals verwacht is zittend president Alassane Ouattara op weg de presidentsverkiezingen in Ivoorkust met overmacht te winnen. De eerste resultaten die de kiescommissie heeft bekendgemaakt, geven de 83-jarige Ouattara in sommige departementen meer dan 90 procent van de stemmen.

Ouattara is al sinds 2011 president van het West-Afrikaanse land en ambieert een vierde ambtstermijn. Hij lijkt in deze eerste stemmingsronde al de daarvoor vereiste absolute meerderheid te behalen.

Verrassend is dat niet, want Ouattara was er langs gerechtelijke weg in geslaagd zijn grootste uitdagers te diskwalificeren als kandidaat. Van de vier resterende tegenkandidaten is er geen enkele die de steun geniet van een grote partij.

De definitieve resultaten worden naar verwachting in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt.