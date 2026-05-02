Inzet van Franse, Duitse en Belgische brandweer niet meer nodig

ARNHEM (ANP) - De inzet van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat laten minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en voorzitter Hein van der Loo van het Interregionaal Beleidsteam (IRBT) weten.

"De grote natuurbranden zijn onder controle. De internationale hulp wordt vandaag afgerond", schrijft Van Weel op sociale media. Hij bedankt onder meer de brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk die deze week naar Nederland zijn gekomen om te helpen blussen. Ook Van der Loo bedankt de drie landen voor hun hulp.

Het IRBT kwam meermaals bijeen afgelopen dagen en bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio's uit de getroffen gebieden. Dat was nodig om de inzet van de hulpdiensten te kunnen afstemmen. Van der Loo laat weten dat de operationele inzet nu weer volledig bij de individuele veiligheidsregio's ligt. Die beschikken volgens hem nu weer "over voldoende capaciteit en middelen om natuurbranden effectief het hoofd te bieden".