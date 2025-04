Norris snelste in eerste training Bahrein zonder Verstappen

SAKHIR (ANP) - Lando Norris heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Bahrein de beste tijd neergezet. De Britse McLaren-coureur was met een ronde van 1.33,204 een fractie sneller dan Pierre Gasly in de Alpine en Lewis Hamilton in de Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie in de Red Bull.

De Japanner Ayumu Iwasa reed in plaats van Verstappen. Hij kwam tot de negentiende tijd op ruim 2 seconden van Norris. Yuki Tsunoda, sinds de Grote Prijs van Japan de teamgenoot van Verstappen, zette de negende tijd neer.

Niet alleen Verstappen kwam niet in actie in de eerste vrije training op het circuit van Sakhir. Ook Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) en George Russell (Mercedes) maakten plaats voor een andere coureur.