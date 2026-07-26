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Norris wint Grote Prijs van Hongarije, Verstappen tweede

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 17:11
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BOEDAPEST (ANP) - Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. Daarmee verkleint de 26-jarige Brit van McLaren zijn achterstand op leider Kimi Antonelli (19) in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Max Verstappen (28) werd tweede op de Hungaroring in zijn RB22. Antonelli werd in zijn Mercedes derde.
Het betekende pas de eerste overwinning voor Norris dit jaar. De coureur van McLaren veroverde vorig jaar de wereldtitel. Norris was ook vorig jaar de snelste in Hongarije.
Verstappen begon op de vierde plek aan de race. Hij wist na de start de derde positie over te nemen en ging lang de strijd aan met Lewis Hamilton (Ferrari). Verstappen kwam met nog dertig ronden te gaan heel even aan de leiding van de race, maar moest die positie na zijn tweede pitstop inleveren.
Kapotte versnellingsbak
Met nog vijftien ronden te gaan moest Oscar Piastri van McLaren de race met een kapotte versnellingsbak verlaten. Verstappen besloot in tegenstelling tot Norris en Hamilton geen pitstop te maken en kwam daardoor op de tweede plaats. De Nederlander beschikte over minder goede banden en moest Antonelli en Hamilton achter zich zien te houden. Dat lukte de viervoudig wereldkampioen.
Hamilton kreeg in de slotfase een tijdstraf van 5 seconden omdat hij te snel reed in de pits. Daardoor eindigde hij als vijfde achter zijn teamgenoot Charles Leclerc.
Er volgt nu een zomerstop in de Formule 1.
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