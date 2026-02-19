ECONOMIE
Nuis grijpt bij Spelen brons op 1500 meter, goud voor Ning

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 17:58
MILAAN (ANP) - Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de Spelen van Milaan brons veroverd op de 1500 meter. De 36-jarige titelverdediger moest in het Milano Speed Skating Stadium met 1.42,82 de titel laten aan de Chinees Ning Zhongyan. Die won in een olympisch record van 1.41,98 en troefde daarmee topfavoriet Jordan Stolz af. De Amerikaan werd tweede in 1.42,75. Joep Wennemars eindigde met 1.43,05 als vierde.
Nuis zorgde voor het derde Nederlandse brons op deze Spelen. Nederland won verder zes keer goud en zeven keer zilver.
