ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Journalistenbond 'onaangenaam verrast' door vervolging journalist

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 18:00
anp190226198 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is "onprettig verrast" door het besluit dat een journalist van De Twentsche Courant Tubantia vervolgd moet worden voor smaad. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie onlangs opgedragen de journalist te vervolgen na een beklagprocedure.
Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ zei in een eerste reactie dat een smaadzaak tegen een journalist in het algemeen ongebruikelijk en zeer zorgelijk is. Hij vindt strafrechtelijke vervolging van een journalist "een paardenmiddel". Volgens Bruning heeft een professionele journalist namelijk geen kwade intenties en is het strafrecht hier ook niet voor bedoeld.
De zaak draait om een paar artikelen die de krant in 2024 wijdde aan een vrouw uit Hengelo die jarenlang spirituele sessies organiseerde en leidde. Na aangifte door de vrouw zag het OM zelf geen grond voor vervolging omdat de artikelen binnen de journalistieke vrijheid zouden vallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading