Journalistenbond 'onaangenaam verrast' door vervolging journalist

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is "onprettig verrast" door het besluit dat een journalist van De Twentsche Courant Tubantia vervolgd moet worden voor smaad. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie onlangs opgedragen de journalist te vervolgen na een beklagprocedure.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ zei in een eerste reactie dat een smaadzaak tegen een journalist in het algemeen ongebruikelijk en zeer zorgelijk is. Hij vindt strafrechtelijke vervolging van een journalist "een paardenmiddel". Volgens Bruning heeft een professionele journalist namelijk geen kwade intenties en is het strafrecht hier ook niet voor bedoeld.

De zaak draait om een paar artikelen die de krant in 2024 wijdde aan een vrouw uit Hengelo die jarenlang spirituele sessies organiseerde en leidde. Na aangifte door de vrouw zag het OM zelf geen grond voor vervolging omdat de artikelen binnen de journalistieke vrijheid zouden vallen.