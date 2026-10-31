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Nuis verbaast zichzelf met zege op 1500 meter na mislukte aanloop

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis heeft zichzelf verbaasd met de zege op de 1500 meter op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker (WCKT) in Thialf. "Bizar, omdat de race niet goed was en vanwege mijn vorm", zei de 36-jarige routinier, die met 1.45,35 net iets sneller was dan Joep Wennemars.
Nuis kende een mislukte aanloop naar het openingsweekend van het schaatsseizoen. "Eerst was mijn zoontje lange tijd ziek met flinke griep en een of ander virus. Daar zijn we goed doorheen gekomen, maar twee dagen na zijn eerste schooldag kreeg ik keelontsteking en heb ik een week lang koorts gehad. Toen het team op trainingskamp naar Calpe ging, was ik te ziek om mee te gaan. Daarna ben ik weer te snel begonnen. Superdom, een beginnersfout."
Nuis werd opnieuw ziek en moest weer wekenlang aan de antibiotica. "Dat is tot vorige week geweest. Sinds 28 augustus ben ik niet meer echt fit geweest. Conditioneel ben ik echt nog niet goed, maar door vechtlust win ik. Ik kan het echt niet geloven, maar ben megablij."
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