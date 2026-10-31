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Norris duizendste sneller dan Antonelli in derde training Mexico

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - Lando Norris heeft de beste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Mexico-Stad. De regerend wereldkampioen van McLaren was exact één duizendste van een seconde sneller dan kampioenschapsleider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vijfde tijd op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez, waar de coureurs door gebrek aan grip af en toe moeite hadden de bochten te houden. De viervoudig wereldkampioen gaf 0,351 seconde toe op Piastri.
Verstappen weet al dat hij zondag voor straf één positie naar achteren moet in de startopstelling. De Nederlander kreeg de gridstraf voor zijn aanvaring met Liam Lawson in de tweede vrije training op vrijdag. Beide coureurs reden elkaar met opzet in de wielen en de stewards vonden dat "onacceptabel rijgedrag".
Antonelli lijkt de vorm te hebben om zondag de wereldtitel veilig te stellen. De 20-jarige Italiaan heeft genoeg aan een plek in de top 9 om de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden.
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