Tesla roept 376.000 auto's terug in VS om stuurbekrachtiging

WASHINGTON (ANP/DPA) - Tesla moet ruim 376.000 auto's terugroepen in de Verenigde Staten. Dat heeft de nationale verkeerstoezichthouder in het land NHTSA vrijdag bekendgemaakt. Aanleiding zijn problemen met de stuurbekrachtiging. Daardoor kan meer stuurkracht nodig zijn, wat kan leiden tot ongevallen, aldus de instantie. Fysieke reparaties zijn niet nodig; het probleem kan met een software-update worden opgelost.

De NHTSA heeft een jaar lang onderzoek gedaan, nadat Tesla-eigenaren melding hadden gemaakt van de stuurproblemen. Tesla zelf is niet op de hoogte van ongelukken die zijn ontstaan door het euvel. Het probleem heeft betrekking op de typen Model 3 en Model Y uit 2023 die draaien op verouderde softwareversies.

Het is de derde grote terugroepactie die Tesla moet doen in korte tijd. In januari moest de fabrikant van elektrische auto's al ongeveer 239.000 auto's terugroepen om een probleem met de achteruitrijcamera. Dat kon het risico op botsingen vergroten. Die terugroepactie volgde op een in december van bijna 700.000 auto's om problemen met een waarschuwingslampje. In juli vorig jaar riep de fabrikant zo'n 1,85 miljoen voertuigen terug om een risico dat software een niet-vergrendelde motorkap mogelijk niet kon detecteren.