Nuis voor de vijfde keer Nederlands kampioen op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis is bij de NK afstanden in Heerenveen voor de vijfde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter geworden. De 35-jarige olympisch kampioen van Reggeborgh was met 1.44,73 net sneller dan ploeggenoten Wesly Dijs en Tim Prins.

Nuis moest al in de eerste rit tegen Edsger van Felius. Hij zette 1.44,73 neer en moest vervolgens afwachten. Dijs kwam met 1.44,81 dicht in de buurt. Prins werd in de laatste rit met 1.45,01 derde. Joep Wennemars greep met de vierde tijd van 1.45,07 net naast een WK-ticket.

De beste drie schaatsers op de 1500 meter kwalificeren zich voor de WK afstanden, die in maart plaatsvinden in het Noorse Hamar.

Nuis was ondanks zijn zege nog steeds niet te spreken over het feit dat hij in de eerste rit moest starten. Dat moest de tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand omdat hij nog geen snelle tijd op een Europese baan had neergezet dit jaar. Op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker had Nuis zich afgemeld.

"Een verschrikkelijke wedstrijd, echt schandalig", begon Nuis bij de NOS. "Dit leek wel op een trainingswedstrijd. Echt heel jammer dat het zo moest. Het was loeispannend, maar dit wil ik niet nog een keer."

Tijdens zijn rit dacht Nuis ook dat het niet snel genoeg zou gaan. "Ik zag mijn rondetijd van 26,6 en ik wilde 26,2 rijden. Dat was een halve seconde langzamer dan ik wilde. Ik heb het met de hakken over de sloot gehaald, maar ik heb de titel. Ik hoop straks bij de WK in Hamar met een leuke tegenstander en een leuke rit tot een mooie eindtijd te komen."