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Nuis wint 1500 meter op kwalificatietoernooi voor Wennemars

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de 1500 meter gewonnen. De 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh was in Thialf in Heerenveen met 1.45,35 sneller dan Joep Wennemars van Team Essent (1.45,40) en Serge Yoro van Team X2O Badkamers in 1.45,68.
De beste vijf schaatsers kwalificeren zich voor de eerste serie van vier wereldbekerwedstrijden. Sijmen Egberts werd met 1.45,78 vierde. Tim Prins zette met 1.45,82 de vijfde tijd neer voor onder meer Tijmen Snel en Louis Hollaar.
De eerste wereldbekerwedstrijden zijn van 13 tot en met 15 november in Beijing in China.
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