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Haagse winkeliers schatten schade onrust op vele duizenden euro's

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De schade van de protesten loopt voor Haagse winkeliers waarschijnlijk in de vele duizenden euro's, ondanks dat het in een groot deel van de Haagse binnenstad zaterdag vrij rustig bleef. Dat schat voorzitter Bas Winkler van Binnenstad in Bedrijf, het overkoepelende samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen in de binnenstad van Den Haag.
Hij wijst erop dat in de straat Noordeinde een groot deel van de ondernemers uit voorzorg puien had afgetimmerd. Die zaken bleven gesloten. Daarnaast was de situatie volgens Winkler lokaal soms "grimmig". Bij bijvoorbeeld de Grote Markstraat, waar veel winkels en eettentjes zijn, liepen ondernemers die wel open waren klandizie en dus omzet mis.
Winkler wil samen met de gemeente kijken hoe er in de toekomst beter met oproepen tot gewelddadige protesten omgegaan kan worden. Hij wil voorkomen dat de binnenstad telkens als het ware op slot moet als er oproepen zijn zoals deze week. Ook wil Winkler nog kijken of het mogelijk is schade te verhalen op degenen die verantwoordelijk zijn voor de oproepen.
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