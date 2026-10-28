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Olfers leidt onderzoek cultuur wielerploeg Picnic PostNL

Sport
door anp
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DEVENTER (ANP) - Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gaat met haar onderzoeksbureau Verinorm het onafhankelijke onderzoek naar de cultuur binnen wielerploeg Picnic PostNL leiden. Dat bevestigt een woordvoerder van Picnic PostNL na berichtgeving van de NOS.
De Nederlandse ploeg kwam eerder deze maand in het nieuws vanwege een vermeende angstcultuur en een onveilige werksfeer. Onderzoek van de NOS en wielerpodcast In De Waaier, waarvoor werd gesproken met 71 betrokkenen bij Picnic PostNL, bracht dit aan het licht. De wielerploeg zei zich niet te herkennen in het geschetste beeld en kondigde daarop een onafhankelijk onderzoek aan.
De NOS meldt dat Olfers hiervoor door Picnic PostNL is gevraagd en dat het onderzoek onder meer zal bestaan uit interviews en enquêtes.
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