Olympisch kampioene Florijn eenvoudig door series op WK roeien

AMSTELVEEN (ANP) - Olympisch kampioene Karolien Florijn is woensdag op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos eenvoudig door de series op de WK roeien gekomen. In haar skiff ging ze onbedreigd naar de overwinning in haar heat waardoor ze door is naar de kwartfinales van vrijdag.

De Nederlandse nam direct de leiding en gaf die niet meer af. Ze roeide naar een tijd van 8.10,56, ruim 4 seconden sneller dan de Servische Jovana Arsić. In de andere heats was er meer strijd en werd er sneller gevaren. De snelste tijd was met 7.54,69 voor de Britse Lauren Henry, olympisch kampioene in de dubbelvier.

Florijn is tweevoudig wereldkampioene in de skiff en bekroonde haar favorietenstatus in Parijs in 2024 met een gouden olympische medaille. Na Parijs nam ze een jaar pauze van het roeien. Dit jaar keerde ze terug met het vizier op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.