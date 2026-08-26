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Azc Uithuizen langer open, gemeente onderzoekt juridische stappen

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 14:40
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UITHUIZEN (ANP) - De noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen, onderdeel van de Groningse gemeente Het Hogeland, blijft langer open. De locatie in Noord-Groningen, met plek voor 250 mensen, zou eigenlijk per 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan de bewoners vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken echter nergens anders onderbrengen.
De gemeente schrijft in een brief aan de raad dat ze eventuele juridische stappen onderzoekt. "Omdat wij het niet eens zijn met de gang van zaken en de handelswijze van het ministerie en het COA, namelijk het verbreken van beloften."
COA-bestuurder Joeri Kapteijns noemt het tekort aan opvangplekken enorm frustrerend. "Gemeenten die nog niet voldoende bijdragen, duperen gemeenten die wel hun bijdrage leveren. Het langer dan afgesproken open moeten houden van locaties als Balk en Uithuizen is enorm vervelend."
Vorige week werd duidelijk dat het azc in het Friese Balk ook langer open moet blijven vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken.
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