Olympisch kampioene roeien Oldenburg beëindigt topsportcarrière

AMSTELVEEN (ANP) - Roeister Marloes Oldenburg, afgelopen zomer olympisch kampioene op de Spelen van Parijs in de vierzonder, heeft een punt gezet achter haar topsportcarrière. Dat meldt ze via de roeibond. Op de erelijst van de 37-jarige Groningse prijkt ook een wereldtitel.

Oldenburg vreesde in het najaar van 2022 even voor haar leven na een nekbreuk, gevolg van een ongeval bij het mountainbiken. Enkele weken daarvoor had ze een zilveren medaille gewonnen op de WK in Racice (Tsjechië).

Na een lange revalidatie keerde ze terug en bekroonde ze haar comeback in 2023 met de wereldtitel in de vierzonder in Belgrado. Het absolute hoogtepunt volgde op de Spelen van Parijs, waar ze samen met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra naar het goud roeide.

"Ik denk wel dat dit voor heel veel mensen een inspiratie kan zijn. Als je dingen goed doet dan is dit mogelijk, ook al heb je zo'n ongelooflijk ongeluk gehad", zei Oldenburg destijds na het behalen van de olympische titel.