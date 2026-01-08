Olympisch kampioene Zheng meldt zich af voor Australian Open

MELBOURNE (ANP/AFP) - Oud-finaliste Zheng Qinwen heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De regerend olympisch kampioene acht zichzelf niet fit genoeg om vanaf 18 januari deel te nemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, meldt de 23-jarige Chinese tennisster via sociale media.

Zheng, in 2024 verliezend finaliste in Melbourne, verloor vorig jaar in de tweede ronde van de Australian Open en werd vervolgens uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. Daarna onderging ze een operatie aan haar rechterelleboog. Eind september maakte ze haar rentree in Beijing, maar in de derde ronde gaf ze op. Zheng gaf toe dat ze te snel was teruggekeerd.

"Hoewel mijn herstel goed vordert en de afgelopen maanden zonder problemen zijn verlopen, moeten spelers in topvorm zijn om een grand slam te spelen. Op dit moment is mijn conditie nog niet optimaal", aldus Zheng, die in 2024 in de finale in Melbourne verloor van de huidige nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka.