Olympische deelnemers overgedragen aan NOC*NSF

ARNHEM (ANP) - De sporters die komende zomer actief zijn op de Olympische Spelen en Paralympische Spelen zijn op Papendal overgedragen aan sportkoepel NOC*NSF. Dat gebeurde tijdens de teampresentatie van de ploeg die Nederland vertegenwoordigt in Parijs. Met die symbolische overdracht vallen de sporters nu onder chef de mission Pieter van den Hoogenband en zijn collega Esther Vergeer, die aan het hoofd staat van de paralympische ploeg.

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg overhandigde een Nederlandse vlag aan de beide chefs de mission. Van den Hoogenband zal op 22 juli bekendmaken welke sporters de vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Spelen vier dagen later.

Niet alle sporters die zich geplaatst hebben, waren aanwezig op Papendal. Velen zijn elders in voorbereiding of hebben nog wedstrijden. De Paralympische Spelen beginnen op 28 augustus.

Roerige tijden

Van Zanen refereerde aan de roerige tijden met talrijke conflicten in de wereld. "Jullie bereiden je voor, maar in Parijs zijn ze ook druk bezig om maatregelen te nemen zodat elke sporter of bezoeker daar veilig is. Ik ben supertrots op de ploeg. Jullie laten, met alle atleten samen in een dorp, zien dat je door sport de wereld een beetje beter kunt maken", aldus Van Zanen.

"Het is een unieke ploeg die unieke prestaties gaat leveren", sprak Van den Hoogenband. "We staan er goed voor, maar het blijft natuurlijk sport. Er is nog geen medaille gewonnen."

Vergeer kreeg het gevoel dat ook de Paralympische Spelen al bijna beginnen. "Maar de sporters zullen dat nog minder hebben, een aantal moet zich ook nog kwalificeren."