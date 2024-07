Outsider Hurkacz geeft op Wimbledon op bij matchpoint tegen

LONDEN (ANP) - De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in de tweede ronde van Wimbledon opgegeven met een beenblessure. De outsider voor de titel was tegen de Fransman Arthur Fils een punt verwijderd van een nederlaag toen hij zijn tegenstander besloot te feliciteren.

Fils had de eerste twee sets gewonnen, met 7-6 (2) en 6-4. De derde set ging met 6-2 naar Hurkacz, die een vijfde set kon afdwingen via de tiebreak van de vierde set. Toen hij op 7-7 in de tiebreak het punt won met een duik, blesseerde hij zich, vermoedelijk aan zijn knie. Hurkacz liet zich behandelen aan zijn rechterbeen en speelde vervolgens op halve kracht en met een ingepakt been nog twee punten.

Toen Fils bij 9-8 een matchpoint had, besloot Hurkacz het mogelijk laatste punt niet meer te spelen en alvast naar het net te komen. "Het is erg lastig een wedstrijd tegen een vriend zo te winnen. Hij sprong overal naartoe en we haalden het beste in elkaar naar boven. Ik hoop dat hij goed herstelt", zei Fils, de mondiale nummer 34, na afloop op de baan.

Hurkacz gold als de nummer 7 van de wereld als een outsider voor de titel in Londen. In aanloop naar Wimbledon haalde hij de finale in Halle.