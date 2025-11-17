Oekraïne koopt honderdtal moderne Franse gevechtsvliegtuigen

PARIJS (ANP) - Oekraïne gaat de komende jaren tot een honderdtal moderne Franse gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Naast de Rafale-toestellen koopt het land ook geavanceerde luchtverdedigingssystemen, hebben president Volodymyr Zelensky en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron afgesproken.

Met naast Amerikaanse F-16's, Franse Mirages en Zweedse Gripens ook nog Rafales krijgt de Oekraïense luchtmacht de komende jaren snel een modern, westers aanzien. De Rafale, die een luchtgevecht en bombardeermissie aankan en eventueel ook kernwapens kan afwerpen, is het paradepaardje van de Fransen. Het toestel doet op veel vlakken weinig onder voor de Amerikaanse F-35, die wel moeilijker zichtbaar is voor vijandelijke radars.

Oekraïne krijgt de Rafales "in de loop van een tienjarenproject", staat volgens het Élysée in de intentieverklaring die Macron en Zelensky maandag tekenden op een luchtmachtbasis bij Parijs. Frankrijk gaat Oekraïne ook de nieuwste versie van het SAMP/T-luchtverdedigingssysteem leveren. Dat kan net als de Amerikaanse Patriot snellere Russische raketten neerhalen. Oekraïne zou acht SAMP/T's tegemoet kunnen zien.

Toekomst

De Rafale kan in de toekomst misschien ook in Oekraïne worden gemaakt, denkt Zelensky. De Oekraïense wapenindustrie is sinds de grootschalige Russische invasie snel opgeschroefd en wordt steeds belangrijker.

Zelensky sprak van een "historische deal" en Macron van een "geweldige dag".

Oekraïne sloot vorige maand ook al met Zweden een overeenkomst over de koop van 100 tot 150 Gripens, een vergelijkbaar gevechtsvliegtuig. Hoe de Oekraïense luchtmacht alle verschillende toestellen naast elkaar gaat gebruiken is nog de vraag. Ook is nog onduidelijk hoe Oekraïne de orders gaat betalen.