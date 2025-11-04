ECONOMIE
Hermans ziet EU-klimaatdoel 2040 vooral als stip op de horizon

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 10:17
BRUSSEL (ANP) - Het klimaatdoel van de EU om in 2040 90 procent minder uitstoot te hebben, ziet demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat) vooral als een "stip op de horizon". Dat zei ze voorafgaand aan overleg van de klimaatministers, die dinsdag een beslissing nemen over het klimaatdoel.
"Voor ons is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en investeringszekerheid voor bedrijven, onze industrie. Dus dat je weet waar het met het klimaat- en energiebeleid naartoe gaat", zei ze.
"Tegelijkertijd moeten we wendbaar en flexibel blijven", zei Hermans. Daarmee doelt ze op een herzieningsclausule, die lidstaten willen opnemen in het klimaatdoel. Daarmee zou het doel kunnen worden aangepast als de bedrijven daardoor in de problemen komen.
EU-voorzitter Denemarken wil dat er dinsdag goedkeuring komt voor het klimaatdoel, maar lidstaten als Frankrijk, Polen en Duitsland pleiten voor meer flexibiliteit. "We moeten er nu eenmaal met 27 lidstaten uitkomen", zei Hermans.
