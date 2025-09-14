Ongeloof bij Phijffers over mislukte 400 meter: niks in de benen

TOKIO (ANP) - Jonas Phijffers was vol ongeloof over zijn kansloze optreden op de 400 meter bij de WK atletiek in Tokio. "Ik snap er helemaal niks van, dit kan haast niet", zei de 22-jarige atleet uit Hellendoorn na zijn uitschakeling in de series. Een dag eerder vierde hij op zijn WK-debuut nog het zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd.

"Ik was natuurlijk wel wat vermoeider, maar in de warming-up voelde ik me lekker en goed. Ik was ervan overtuigd dat ik snel zou zijn in de series, maar 46,26 valt wel heel erg tegen. Ik had niks in de benen zitten", zei de Europees kampioen onder 23, die dit seizoen uitgroeide tot de snelste Nederlander op de 400 meter met een persoonlijk record van 44,71. "Ik wil die zware omstandigheden niet aanvoeren als excuus, want ook al voelde ik wat vermoeidheid, deze tijd kan echt niet. Nu evalueren, herstellen en dan kijken we weer verder."