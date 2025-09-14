ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sánchez trots op pro-Palestijnse protesten tijdens Vuelta

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 14:39
anp140925079 1
MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez is "trots" op de pro-Palestijnse protesten tijdens de Ronde van Spanje. De acties, die gericht zijn tegen het team van Israel-Premier Tech vanwege de voortdurende aanvallen van Israël in Gaza, hebben verschillende etappes van de Vuelta verstoord.
Sánchez noemde Spanje tijdens een bijeenkomst van de Socialistische Partij in Málaga een voorbeeld voor de internationale gemeenschap. Volgens hem zet zijn land met de protesten "een stap voorwaarts bij de verdediging van de mensenrechten".
De premier sprak in de Zuid-Spaanse stad zijn "erkenning en volledige respect" voor de wielrenners uit, maar uitte ook zijn bewondering "voor een volk als dat van Spanje, dat zich inzet voor rechtvaardige doelen als Palestina".
Verschillende leden van de linkse regering hebben in Spanje publiekelijk hun steun uitgesproken voor de pro-Palestijnse protestbeweging. De Spaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen voor de laatste etappe van zondag in Madrid opgevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

ANP-436726789

Zo lossen de landen om ons heen het probleem met wolven op

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

shutterstock_2037085091

Minder zout eten? Deze kruiden zijn goede vervangers

ANP-514269573

Kramp door het sporten heeft mogelijk een heel andere oorzaak dan je denkt

Loading