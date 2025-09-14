Sánchez trots op pro-Palestijnse protesten tijdens Vuelta

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez is "trots" op de pro-Palestijnse protesten tijdens de Ronde van Spanje. De acties, die gericht zijn tegen het team van Israel-Premier Tech vanwege de voortdurende aanvallen van Israël in Gaza, hebben verschillende etappes van de Vuelta verstoord.

Sánchez noemde Spanje tijdens een bijeenkomst van de Socialistische Partij in Málaga een voorbeeld voor de internationale gemeenschap. Volgens hem zet zijn land met de protesten "een stap voorwaarts bij de verdediging van de mensenrechten".

De premier sprak in de Zuid-Spaanse stad zijn "erkenning en volledige respect" voor de wielrenners uit, maar uitte ook zijn bewondering "voor een volk als dat van Spanje, dat zich inzet voor rechtvaardige doelen als Palestina".

Verschillende leden van de linkse regering hebben in Spanje publiekelijk hun steun uitgesproken voor de pro-Palestijnse protestbeweging. De Spaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen voor de laatste etappe van zondag in Madrid opgevoerd.