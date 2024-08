SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Na Hetty van de Wouw heeft ook baanrenster Steffie van der Peet de tweede ronde bereikt van het sprinttoernooi op de Olympische Spelen.

De Haagse deed dat via de herkansingen nadat ze bij haar eerste optreden had verloren van de Australische Kristina Clonan. In een serie met drie rensters was ze daarna te sterk voor de Mexicaanse Yuli Verdugo en de Chinese Shanju Bao.

De tweede ronde begint om 19.10 uur.