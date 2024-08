Oppositie biedt leider Venezuela garanties als hij aftreedt

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider, María Corina Machado, heeft gezegd dat president Nicolás Maduro van haar "garanties en een vrijgeleide kan krijgen" als hij uit zichzelf aftreedt. Ze zei ook dat "internationale krachten medeverantwoordelijk zijn voor wat er in Venezuela gebeurt". In een oproep vroeg ze om meer steun uit het buitenland voor de oppositie in het olierijke maar economisch geruïneerde land.

Eind juli waren er presidentsverkiezingen die Maduro zegt gewonnen te hebben met ruim 51 procent van de stemmen. Machado mocht van het regime van Maduro niet meedoen. De oppositie schoof een oud-diplomaat als presidentskandidaat naar voren, Edmundo González. Volgens de oppositie heeft González in werkelijkheid meer dan twee derde van de stemmen gekregen.

De officiële uitslagen van de verkiezingen worden in veel westerse en Latijns-Amerikaanse landen niet serieus genomen. Ook in 2018 toen Maduro herkozen werd, gingen veel landen ervan uit dat er verkiezingsfraude was gepleegd.