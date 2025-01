Opgave Osaka in finale tennistoernooi Auckland

AUCKLAND (ANP/RTR) - Tennisster Naomi Osaka heeft haar eerste finale sinds april 2022 voortijdig moeten beëindigen vanwege een blessure. De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld had de eerste set nog gewonnen (6-4) van Clara Tauson, maar kreeg daarna te veel last van haar buikspieren. Daardoor kon de 22-jarige Deense in het Nieuw-Zeelandse Auckland haar derde toernooizege boeken.

Osaka, in voorbereiding op de Australian Open, stond voor de twaalfde keer in de finale van een WTA-toernooi, maar pas voor het eerst sinds ze op het toernooi van Miami in 2022 verloor van de Poolse Iga Swiatek. Tussendoor beviel ze van een dochter en lag ze er ook door blessures langere tijd uit. Daarvoor had ze twee keer de Australian Open gewonnen (2019,2021) en twee keer de US Open (2018,2020).

Tauson won eerder de toernooien van Lyon en Luxemburg.