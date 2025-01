7 dingen die je nooit moet vragen of delen met chatbots

Ze worden steeds handiger. Chatbots zoals ChatGPT zijn krachtige tools, maar het gebruik ervan brengt ook risico's met zich mee. Ze slaan namelijk alles op. Niet om te misbruiken. Maar uitsluiten dat gegevens van jou worden misbruikt kun je ook niet. Wat is het digitale heelal over jou bekend is kan ooit tot jou worden teruggevoerd. En daar kan je dan last van krijgen.

Hier zijn zeven dingen die je nooit moet delen of vragen om je privacy en veiligheid te beschermen.

Persoonlijke gegevens

Geef nooit informatie zoals je volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en mogelijk misbruikt door derden.

Financiële informatie

Vermijd het delen van bankrekeningnummers, creditcardgegevens of burgerservicenummers. Deze gevoelige informatie kan leiden tot identiteitsdiefstal of financiële fraude.

Wachtwoorden

Nooit wachtwoorden of inloggegevens invoeren in een chatbot. Dit kan hackers toegang geven tot je accounts en persoonlijke data.

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Deel geen bedrijfsgeheimen, interne documenten of strategische plannen. Chatbots zijn niet ontworpen om gevoelige zakelijke informatie veilig te bewaren.

Gezondheidsinformatie

Hoewel AI soms gezondheidsadvies biedt, is een chatbot geen vervanging voor een arts. Deel nooit medische gegevens zoals verzekeringsnummers of medische dossiers. Stel ook geen vragen over aandoeningen op zo'n manier dat het aan jou kan worden gekoppeld. Je weet immers maar nooit.

Expliciete of illegale inhoud

Het invoeren van ongepaste of illegale inhoud kan leiden tot sancties, zoals een ban van het platform. Bovendien kunnen deze gegevens worden opgeslagen en later tegen je gebruikt worden.

Alles wat je privé wilt houden

Bedenk dat chatbots gesprekken kunnen opslaan voor trainingsdoeleinden. Deel niets waarvan je niet wilt dat het openbaar wordt.

Waarom is dit belangrijk?

Chatbots zijn handig, maar ze hebben beperkingen in beveiliging en privacybescherming. Door zorgvuldig om te gaan met wat je deelt, kun je de voordelen van AI benutten zonder onnodige risico's te lopen.