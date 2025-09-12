ECONOMIE
Opnieuw ritzege wielrenster Bredewold in Ronde van de Ardèche

Sport
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 15:55
VALS-LES-BAINS (ANP) - Wielrenster Mischa Bredewold heeft na de derde ook de vierde etappe gewonnen van de Ronde van de Ardèche. Het was een individuele tijdrit over ruim 20 kilometer in en rond Vals-les-Bains. Bredewold, die uitkomt voor SD Worx - Protime, was dertien seconden sneller dan de Française Maeva Squiban.
De Italiaanse Monica Trinca Colonel werd derde, net voor de Nederlandse Femke de Vries. Bredewold nam de leiding in het klassement over van de Italiaanse Eleonora Ciabocco. Ze heeft een voorsprong van 26 seconden op Squiban. De Ronde van de Ardèche eindigt zondag.
