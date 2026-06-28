Opnieuw titel voor Visser en Enser op slotdag NK, ook goud Wevers

ROTTERDAM (ANP) - Turner Aaron Enser en turnster Naomi Visser hebben op de finaledag van de NK in Ahoy Rotterdam allebei nog een titel gepakt. De 19-jarige Enser, die zaterdag de Nederlandse meerkamptitel greep, turnde zondag naar goud op het toestel vloer (13,050).

Visser greep gedeeld goud aan brug. Met een score van 14,433 punten eindigde Visser exact gelijk met Sanna Veerman. Omdat de twee turnsters ook in zowel de moeilijkheids- als uitvoeringsscore gelijk eindigden, pakten ze gezamenlijk het goud. Visser meldde zich af voor de finales van balk en vloer.

De teruggekeerde Sanne Wevers pakte goud op balk (13,700), Yuna Uljee (13,00) was de beste op vloer.

Bij de mannen verdedigde Elijah Faverus zijn titels op voltige (14,250) en ringen (13,900). Op voltige hield hij net als vorig jaar clubgenoot Loran de Munck (14,050) achter zich. Jordi Hagenaar greep goud op brug (12,900), Martijn de Veer was de beste aan rek (13,750).

Joyce Raaijmakers greep de titel op sprong (12,750) en hield op dat onderdeel Fenne Boerdonk en Mara Slippens achter zich. Bij de mannen ging het spronggoud naar David Nieuwenhuizen.