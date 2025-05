Opnieuw wereldrecord voor zwemlegende Ledecky

FORT LAUDERDALE (ANP/AFP) - De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft zaterdag haar eigen wereldrecord op de 800 meter vrije slag verbeterd. In Fort Lauderdale (Florida) realiseerde ze een tijd van 8.04,12. Daarmee was ze 67 honderdsten van een seconde sneller dan haar oude toptijd, die ze zwom op 12 augustus 2016 tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 28-jarige Ledecky heeft ook op de 1500 meter (15.20,48) en de 800 meter (7.57,42) de wereldrecords in handen. De negenvoudig olympisch kampioene blijkt in topvorm te verkeren. Op de Tyr Pro Swim Series zwom ze afgelopen week al de tweede tijd in de geschiedenis op de 1500 meter en de zevende tijd in de geschiedenis op de 400 meter vrije slag. De 800 meter, waarop ze sinds Londen 2012 (toen ze nog maar vijftien was) onafgebroken olympisch kampioene is, is haar favoriete afstand.