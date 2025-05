Zo smerig is een niet-afgeknipt festivalbandje

Je ziet het veel: mensen waarbij als trofeeën festival-polsbandjes om polsen of enkels prijken. De vaak groezelige bandjes dateren soms van weken, maanden tot jaren terug.

Blijkbaar zien sommige mensen de noodzaak om in december nog te bewijzen in augustus op Lowlands te zijn geweest. Een Australisch zocht uit hoeveel bacteriën er na zo'n lange tijd op een festival-bandje zitten. De bandjes bleken een broedplaats voor bacteriën.

'Het ergste scenario', is volgens microbioloog Nick Coleman, dat er bacteriën bijzitten die schadelijk voor het menselijk lichaam zijn. E.coli, bijvoorbeeld, waar je misselijk van kunt worden of diarree van kan krijgen.

Uit een eerder onderzoek van Alison Cottell, onderzoeker bij de Universiteit van Surrey bleek dat op polsbandjes van twee jaar geleden twintig keer zo veel bacteriën zaten dan op gewone kleding. Waaronder stafylokokken, waarvan sommige types resistent kunnen zijn voor antibiotica. Volgens de Britse onderzoeker loop je risico op een acute voedselvergiftiging wanneer je de bacteriën per ongeluk inslikt.

Mensen in de zorg, voedselindustrie of horeca moeten volgens cottell ernstig oppassen met het lang dragen van de festivalbandjes. Zij kunnen de bacteriën gemakkelijk overdragen. Misschien is het verstandiger mensen gewoon te vertellen dat je op Lowlands was en je bandjes vandaag nog afknippen. Zie hieronder de video: