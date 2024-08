Oranje 3x3-basketballers voor het eerst naar olympische finale

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich op overtuigende wijze voor het eerst geplaatst voor de olympische finale. In de halve eindstrijd werd Litouwen net als in de groepsfase verslagen en daarom gaat Oranje op voor goud. De stand was 20-9.

Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen hadden al snel het initiatief in de wedstrijd. De ploeg kwam snel op een voorsprong van 7-2 door twee knappe tweepunters van De Jong, die topscorer werd. Die tik kwam Litouwen niet meer te boven.

Nederland werd in de groepsfase tweede achter Letland. Oranje won in de poule vijf wedstrijden en verloor er twee. In groep A werd Litouwen met 19-16 verslagen.

Eerste medaille

Het is voor het eerst dat Nederland bij het 3x3-basketbal een medaille pakt op de Spelen. Drie jaar geleden, toen de sport voor het eerst olympisch was in Tokio, werd Nederland vijfde.

De finale is maandagavond om 22.30 uur. Nederland speelt dan tegen Frankrijk of Letland, die eerst nog de halve finale tegen elkaar spelen.