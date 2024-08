Minister Bruins bezorgd over sociale veiligheid medewerkers ON!

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins, die over media gaat, maakt zich zorgen over de sociale veiligheid bij Ongehoord Nederland. Hij laat dat weten in een reactie op het besluit van de raad van toezicht van de jonge omroep om voorzitter Arnold Karskens op non-actief te zetten na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Om de onafhankelijkheid van de publieke omroep te garanderen, heeft de minister zelf geen specifieke bevoegdheden in dit soort kwesties. "Uiteraard heb ik wel een verantwoordelijkheid voor het publieke omroepbestel als geheel." Hij wil dan ook bij de "aanstaande hervorming" van het stelsel benadrukken dat het bestuur van een publieke omroep moet zorgen voor een veilige en professionele werkomgeving en journalistieke kwaliteit. Alle medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving, stelt hij.

Het is volgens hem aan een raad van toezicht om op te treden als dit soort zaken in het geding is en het Commissariaat van de Media moet dit als onafhankelijke toezichthouder in de gaten houden. Het commissariaat heeft "de volste aandacht" voor de kwestie bij ON!, meldt Bruins.