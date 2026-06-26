ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Osaka bereikt eerste finale op gras op tennistoernooi Bad Homburg

Sport
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 15:04
anp260626198 1
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE (ANP) - Tennisster Naomi Osaka heeft in Duitsland voor het eerst in haar carrière een finale van een grastoernooi bereikt. De viervoudig grandslamkampioene uit Japan was in de halve finale van het toernooi van Bad Homburg met 6-3 6-3 te sterk voor de Chinese Wang Xinyu.
Osaka speelt in de finale tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse en Karolína Muchová uit Tsjechië.
Osaka is in voorbereiding op Wimbledon, dat maandag begint. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst kwam in Londen nooit voorbij de derde ronde. Ze won tussen 2018 en 2021 wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-532856637

Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden

shutterstock_2701170659

"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

240530_applying-sunscreen_2x1-

Volgens de New York Times doen we het fout met met zonnebrandcreme. Zo moet het wel

shutterstock_2325169699

Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

vandaag-inside-gijp-genee-derksen-869x579

Zelfs Tina Nijkamp vindt dat de mannen van VI te veel praten over beffen

Loading