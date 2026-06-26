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Nog nooit zo warm in juni: 38,2 graden in Eindhoven

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 15:07
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HOUTEN (ANP) - De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vrijdagmiddag gemeten. Om 14.40 uur werd het in Eindhoven 38,2 graden, meldt Weeronline. Het vorige record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. In het Limburgse Horst tikte de thermometer vrijdagmiddag ook de 38 graden aan.
De komende uren stijgt de temperatuur nog verder en kan mogelijk 40 graden gehaald worden. Dat is nog maar twee keer eerder gebeurd: op 25 en 26 juli 2019.
De hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten staat op 40,7 graden in het Brabantse Gilze-Rijen.
Al de hele week sneuvelen er warmterecords als gevolg van klimaatverandering.
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