Tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen in Woudenberg

WOUDENBERG (ANP) - In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus 2026 in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gerealiseerd. Dat maakt de gemeente vrijdag bekend op haar website. Het gaat om een opvang voor zestig personen.

"Met dit besluit neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en draagt zij bij aan het verlichten van de druk op opvanglocaties in Nederland", aldus de gemeente.

De opvang vindt plaats in een deel van sporthal De Camp tijdens de zomervakantie. De vluchtelingen komen aan op vrijdag 17 juli in Woudenberg. Vanaf woensdag 15 juli start de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met de voorbereidingen en de inrichting van de opvanglocatie. Op 27 augustus sluit de locatie en gaan de vluchtelingen naar andere opvangplekken in Nederland.

Begin juni werd al bekend dat Woudenberg bezig was met plannen om vluchtelingen op te vangen. Toen zou het gaan om negentig in plaats van zestig personen.