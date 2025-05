Osaka in eerste ronde Roland Garros ten onder tegen Badosa

PARIJS (ANP) - Naomi Osaka kon maandagmiddag weer niet schitteren in een grote ambiance. De Japanse verloor op Court Philippe-Chatrier in drie sets van de Spaanse Paula Badosa: 7-6 1-6 4-6. Badosa treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse en McCartney Kessler uit de Verenigde Staten.

De partij tussen Osaka en Badosa ging drie sets lang op en neer. Nadat Osaka de eerste set in een tiebreak naar zich toe had getrokken liet ze haar teennagels verzorgen. In de tweede set was Badosa de betere van de twee. In de derde set ging het weer gelijk op, maar wist Badosa aan het slot toch toe te slaan.

Osaka maakte naam toen ze in 2018 Serena Williams in de finale van de US Open versloeg. Het was één van haar vier titels op grandslamtoernooien. Ze was de eerste Aziatische nummer 1 van de wereldranglijst en behoort tot de best verdienende sportvrouwen ooit. Na een terugval slaagt Osaka er maar niet in weer aan te haken bij de top.