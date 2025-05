Oud-ritwinnaar Van der Hoorn voor de tweede keer aan start Giro

TOURNAI (ANP/BELGA) - Wielrenner Taco van der Hoorn staat vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van de Giro d'Italia. De 31-jarige Nederlander van Intermarché-Wanty won een etappe tijdens zijn enige andere deelname in 2021.

Voor Van der Hoorn is het zijn derde grote rittenkoers. Hij reed een jaar na zijn ritzege in Italië de Tour de France.

Intermarché-Wanty hoopt in de vlakke etappes op de Belgische sprinter Gerben Thijssen. De Nieuw-Zeelander Dion Smith, de Belg Gijs Van Hoecke, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes en de Italianen Francesco Busatto, Kevin Colleoni en Simone Petilli vormen de rest van de ploeg. De Ronde van Italië start op 9 mei in Durrës in Albanië.