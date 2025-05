Witte Huis: regering heeft nog niets besloten over filmheffing

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft nog geen definitieve beslissingen genomen over de heffing van 100 procent op films die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Dit heeft een woordvoerder van het Witte Huis maandag gezegd over de maatregel die Trump zondag aankondigde.

"De regering onderzoekt alle opties om gehoor te geven aan de opdracht van president Trump om de nationale en economische veiligheid van ons land te waarborgen en tegelijkertijd Hollywood weer groots te maken", zei woordvoerder Kush Desai verder. Hij gaf net als Trump zondag geen details over de maatregel. Minister van Handel Howard Lutnick zei kortweg: "We zijn ermee bezig."

Trump zei maandag tegen journalisten in het Oval Office dat hij met een aantal functionarissen uit de filmindustrie zal praten over zijn plan. Daarbij stelde hij dat hij er zeker van wil zijn dat de filmindustrie blij is met de heffing.