Oud-winnaar Carapaz kopman EF Education-EasyPost in Giro

BOULDER (ANP/BELGA) - Oud-winnaar Richard Carapaz is de kopman van wielerploeg EF Education-EasyPost voor de Giro d'Italia. De 31-jarige Ecuadoriaan schreef de Ronde van Italië in 2019 op zijn naam.

"Ik heb me goed voorbereid en mijn ambities zijn erg groot. Dit wordt mijn vierde Giro. De laatste drie waren erg goed en ik hoop dat deze hetzelfde zal zijn, of zelfs beter", zei Carapaz, die in 2022 op de tweede plaats eindigde.

Carapaz krijgt in Italië steun van de Deen Kasper Asgreen, de Ecuadoriaan Jefferson Cepeda, de Brit Owain Doull, de Deen Mikkel Honoré, de Duitser Georg Steinhauser, de Brit James Shaw en de Ier Darren Rafferty. De Ronde van Italië start vrijdag in Durrës in Albanië.